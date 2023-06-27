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Sağlık ocakları/Aile Sağlık Merkezleri bugün (arefe günü) açık mı?

Sağlık ocakları/Aile Sağlık Merkezleri bugün (arefe günü) açık mı?

Kurban Bayramı'nın bu sene 28 Temmuz Çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle arefe günü öncesi ve bayramda eczanelerin ve hastanelerin çalışma durumu ve saatleri araştırılıyor. Peki bugün yani arefe günü sağlık ocakları açık olur mu, Aile Sağlık Merkezleri kaça kadar açık? Arefe günü çalışma saatleri

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Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. Bayram tatili 9 gün idari izin olarak belirlendi. Bayram öncesi Sağlık ocaklarında işi olanlar “Bugün sağlık ocakları açık mı? Sağın ocağı merkezleri 9 gün kapalı mı?" sorusunu soruyor. Peki 26-27 Haziran sağlık ocakları açık mı? Arefe günü ve bayramda sağlık ocakları çalışacak mı? 27 Haziran Salı arefe günü eczaneler açık mı kapalı mı? İşte sağlık ocakları çalışma saatleri, mesai günleri.

Bugün sağlık ocakları açık mı?

Kurban Bayramı boyunca sağlık kurumları kapalı olacak. 28 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı tatili hafta sonu da dahil olmak üzere 3 Temmuz Pazartesi günü sona erecek. İdari izinli olan memurlar için tatil toplam 9 gün sürecek.

Türkiye genelindeki nöbetçi eczaneler e-Devlet üzerinden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" olarak sorgulanabilir. e-Devlet üzerinden şifre ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapan kullanıcılar buradan il ve ilçelerdeki nöbetçi eczane sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.

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