Skandal! Kişisel bilgilerimiz 100 TL’ye satılıyor!

Milyonlarca kişinin kişisel verilerinin yayınlandığı ortaya çıktı. Sitede, telefon numarası, adres ve aile bilgilerine ücretsiz olarak, tapu, hastane, eğitim ve plaka bilgilerine ise 100 TL karşılığında ulaşılabiliyor.

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Milyonlarca kişinin kişisel verileri çarşaf çarşaf internette yayınlanmaya devam ediyor. Geçen haftalarda ortaya çıkan skandalın ardından, şimdi de bir başka internet sitesinde yurttaşların kişisel bilgilerine ulaşılabiliyor. Söz konusu internet sitesinde ‘ücretli’ ve ‘ücretsiz üyelik’ seçeneği sunuluyor.

Bu sitede ücretsiz olarak kimlik numarası, adres, aile, sülale bilgileri ve cep telefonu numarasına ulaşılabiliyor.

Sadece haftalık 100 ve aylık 200 TL ücret ödeyerek daha fazla bilgi de elde edilebiliyor. Ücretli üyelik ile “tıbbi sorgu” adı altında aşı, ilaç muayene ve sigorta bilgilerine erişilebiliyor.

Eğitim bölümünde ise istenilen kişinin vesikalık fotoğrafları ile üniversite kayıtlarına ulaşılabiliyor. Bir başka bölümde ise medeni hal, ölüm, vergi, işyeri, plaka ve tapu bilgilerine de erişim sağlanabiliyor.

Yaklaşık 4 milyon sorgulama yapıldı

Sitede yer alan bilgilere göre, platformun tam 12 bin 654 kayıtlı kullanıcısı var ve 621 kişi de ücretli üye. Edinilen bilgilere göre, söz konusu site mayıs ayında açıldı. Sitede bugüne kadar tam 3 milyon 981 bin 600 sorgulama yapıldığı da kaydedildi.

Skandalı BirGün’e değerlendiren İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi kurucusu avukat Gökhan Ahi, ‘sorunun ulusal güvenlik meselesi haline de geldiğini’ söyledi. Av. Ahi, şunları dile getirdi: “Ortada çok ciddi bir sızma, sızdırma veya sızmaya göz yumma eylemleri olduğunu düşünüyorum. Bireylerin hassas verilerinin dahi sızması, veri ihlalinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Her ne kadar yurttaşların kişisel veriler ile ilgili hakları Anayasa, Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ile korunuyor olsa da, bu ihlaller sonucunda artık hiçbir yasa hükmü yurttaşları korumaya yardımcı olamaz. Zira bu verilerin ne kadar çoğaltıldığını ve nerelere kopyalandığını bilemeyiz.”