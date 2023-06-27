PTT bugün açık mı, arefe günü PTT'ler çalışıyor mu? Saat kaça kadar açık olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla Kurban Bayramı’nda 9 gün idari tatil yapılacağını duyurdu. Posta ve Telgraf Teşkilatı bayram çalışma düzeni ve mesai saatleri 9 günlük idari izin önce yeniden araştırılmaya başlandı. PTT Kurban Bayramı’nda açık mı? sorusu bayrama sayılı günler kala merak ediliyor. İşte Kurban Bayramı PTT kargo çalışma düzeni.

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Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bayram tatili 9 gün idari izin olarak belirlendi. Bayram öncesi PTT’de işi olanlar "Yarın PTT açık mı? Postaneler 9 gün kapalı mı?" sorusu geliyor. Peki 26-27 Haziran PTT açık mı? Arefe günü ve bayramda postane çalışacak mı?

Kurban Bayramında PTT çalışıyor mu, açık mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kurban Bayramı’nda 9 gün idari izin kararı alındığını duyurdu. Buna göre kamu kurumları ve kuruluşları Kurban Bayramı haftası boyunca kapalı olacak. PTT de bir kamu kurumu olduğu için Kurban Bayramı’nda kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.

26 Haziran Pazartesi 27 Haziran Salı PTT çalışıyor mu, açık mı, kapalı mı?

İlan edilen 9 günlük idari izin 23 Haziran Cuma gününden itibaren başlıyor. Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde PTT ve postaneler açık olmayacaktır.