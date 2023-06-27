Arefe günü AVM’ler, kafeler, restoranlar, lokantalar açık mı? Arefe günü AVM kapanış saati

Bayram tatilinde sevdikleriyle AVM’lerde gezecek olanlar, restoran, kafe ya da lokantalarda yemek yiyecek olanlar, işletmelerin hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. Bilindiği üzere resmi tatil olan Kurban Bayramı’nda banka, eczane, borsa, sağlık ocakları, noter, kargo vs. gibi kurumlar kapalı olacak. Peki, bayramda AVM’ler, kafeler, restoranlar, lokantalar açık mı? İşte, 2023 Kurban Bayramı yemek yerleri çalışma saatleri…

Abone ol

28,29,20 Haziran ve 1 Temmuz günlerine denk gelen Kurban Bayramı’nda bazı kurum ve kuruluşlar ile işletmeler kapalı olacak. Bayram tatilinde eşi, dostu, ailesi arkadaşlarıyla v.s. dışarıda yemek yemek ya da alışveriş yapmak isteyenler arama motorlarından sorgulama yapıyor. Özellikle bayramda çalışanlar için AVM, kafe, restoran ve lokantaların hizmet verip vermediği büyük önem taşıyor.

Kurban bayramında AVM'ler açık mı?

Alışveriş Merkezlerinde çalışan binlerce insan bulunuyor. 9 günlük resmi Kurban Bayramı tatilinde AVM’de çalışanların kaç gün izin yapacağı kurumun inisiyatifine kalmış. Fakat her bayramda AVM’lerin açık olduğu biliniyor. AVM’lerin çalışma saatleri bayramlarda değişiklik gösteriyor. Özellikle Kurban Bayramı’nda AVM’lerin yemek katlarında öğleden sonra yemek hizmetinin verilmeye başlandığını söylemek mümkün. 2023 yılında yine AVM’lerin açık olması bekleniyor. Fakat AVM içindeki kafe, restoran ve lokantalardan bazılarının hizmet vermemesi mümkün. Eğer AMV’de yemek yiyecekseniz öğleden sonrasını beklemenizi tavsiye ederiz.

Aynı şekilde AVM içinde yer alan mağazaların da açık olması bekleniyor fakat mağazaların çalışma saatleri de bayramda değişiklik gösterebilir.

BAYRAMDA KAFELER, RESTORANLAR, LOKANTALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Kafe, restoran ve lokanta gibi özel işletmelerin Kurban Bayramı’nda çalışma saatleri değişebilir. Yemek yemek için kafe, restoran ve lokantaya gidecekseniz açık olup olmadığına işletmenin sitesinden, Google üzerinden öğrenebilir ya da işletmeyi telefon numarası ile arayarak bayramda açılış kapanış saatlerini sorgulayabilirsiniz.

Arefe günü AVM'ler açık mı?



Arife günü, resmi kurum ve kuruluşlar öğlene kadar hizmet verecek. Fakat arife günü AVM’lerin çalışma saatleri değişiklik gösterebilir. Kurban Bayramı nedeniyle AVM’ler öğle saatlerinde açılabilir.