İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Van'da! Kurban Bayramımız mübarek olsun

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da incelemelerde bulunup vatandaşlarla sohbet etti. Van ziyaretinden bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, herkesin Kurban bayramını kutladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık koltuğuna oturduktan sonra başlattığı yurt gezilerine devam ediyor. Bakan Yerlikaya, son olarak kişisel Twitter hesabından Van ziyaretinden bir video paylaştı. Vanlılara teşekkür eden Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı'nı da kutladı. Bakan Yerlikaya, Van'daki temaslarından görüntüler içeren videoyu, şu mesajla paylaştı:

"Kadim şehrimiz #Van’da göz aydınlığımız çocuklarımızla, kıymetli vatandaşlarımızla, esnaflarımızla bir araya geldik, kucaklaştık. Gölü kadar engin, kalesi gibi sarsılmaz anlı şanlı Vanlı kardeşlerim… Bu bereketli topraklarda huzur ve güven içinde yaşamaya devam edeceğiz Gösterdiğimiz misafirperverlik ve ikram ettiğiniz sohbetiniz kadar güzel çaylar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kurban Bayramımız mübarek olsun."