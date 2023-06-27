Teşrik tekbirleri ne zaman başlar, ne zaman biter?Teşrik tekbirlerine niyet edilir mi?

Kurban Bayramı öncesi teşrik tekbirleri konusu da bir kez daha gündeme geldi. Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Peki, teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor?

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Teşrik tekbiri, Peygamber Efendimizin de Kurban Bayramı’nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzların ardından getirilir. Peki, 2023 Kurban bayramı teşrik tebirleri ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte 2023 Kurban bayramı takvimine göre teşrik tekbirlerinin başlayacağı ve biteceği tarihler...

Teşrik tekbiri ne demek?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;

“Teşrik” Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak demektir. Vaktiyle bayramın birinci günü kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı.

Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında “eyyam-ı teşrik / teşrik günleri” denilmiştir. “Tekbir” ise Allah'ı ululamak, yüceltmek demektir.

Kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd” cümlesini söylemeye “teşrik tekbiri” denir.

Kurban bayramı teşrikleri ne zaman başlar?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.), Kurban Bayramı’nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzların ardından teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Teşrik tekbirleri bugün arefe günü olan 27 Haziran Salı günü başlayacak ve 1 Temmuz Cumartesi günü ikindi namazı ile sona erecek.