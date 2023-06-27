Sesi duyan telefona sarılıp ihbar etti! Çantasından çıkarıp dehşet saçtı

DÜZCE'de bir kişi, dini nikahlı olarak yaşadığı kadın tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

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Düzce'de Ahmet C. ile dini nikahlı olarak yaşadığı Yeliz O. arasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yeliz O, çantasındaki tabancayla Ahmet C'ye ateş etti.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet C, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, Yeliz O'yu suç aleti silahla yakaladı.