Reuters'in Bilal Erdoğan operasyonuna AK Parti'den tepki! 'Gazetecilik örtüsü altında...'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yönelik 'rüşvet' iddiasını haberleştiren Reuters'a çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Çelik, "Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters Haber Ajansı'nı ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Batı medyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik saldırılarının yeni bir örneğini sergileyen dünyaca ünlü haber ajansı Reuters'a çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Çelik, "Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters Haber Ajansı'nı ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz." dedi. İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Gazetecilik örtüsü altında kara propaganda

- Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Yayınlanan sözde haber, Reuters’in siciline kara bir leke olarak kazınmıştır.

Cevaplarını hep aldılar, alacaklar

- Medya ve algı operasyonlarıyla sözde habercilik yapmaya kalkışan odaklara gereken ders defalarca verilmiştir. Kara propaganda odakları bundan sonra da aynı sonuçla karşılaşmaya devam edeceklerdir.