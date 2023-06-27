Rusya'da Wagner krizi bitti! Wagner hakkındaki suçlamalar düşürüldü silahlarını teslim ediyorlar

RUSYA'daki paralı asker grubu Wagner krizi tamamen bitti. AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Rusya, Wagner aleyhindeki suçlamaları düşürme kararı aldı. Rusya Savunma Bakanlığı ise paralı asker grubunun silahlarını orduya teslim edeceğini açıkladı.

Abone ol

Rusya ve Wagner arasındaki kriz henüz 24 saati doldurmamışken çözüldü. Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente 200 kilometre kala durdu. Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ilerleyen savaşçılarının Belarus'un girişimiyle varılan anlaşma sonrası 'kan dökülmemesi için' üslerine döndüğünü söyledi.

Aleyhlerindeki suçlamalar düşürüldü

Rusya'daki kriz az hasar ile atlatılırken Wagner'in akıbeti ile ilgili yeni bir açıklama geldi. AFP'de yer alan Son Dakika gelişmesine göre, Rusya, Wagner aleyhindeki suçlamaları düşürme kararı aldı.

Silahlarını teslim edecekler

Rusya Savunma Bakanlığı ise paralı asker grubunun silahlarını orduya teslim edeceğini açıkladı. Savunma bakanlığı internet üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeye yer verdi; 'Ağır askeri teçhizatın özel askeri şirket Wagner'den Rus silahlı kuvvetlerine ait birliklere devri için hazırlıklar sürüyor.'