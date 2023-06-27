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TürkMedya ve Albayrak Medya Reuters ile sözleşmesini feshetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TürkMedya ve Albayrak Medya Reuters ile sözleşmesini feshetti

TürkMedya ve Albayrak Medya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkındaki haber nedeniyle Reuters haber ajansı ile sözleşmelerini feshettiklerini duyurdu.

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Reuters haber ajansının dün "özel dosya" başlığıyla abonelerine servis ettiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yönelik iddiaların yer aldığı habere tepkiler sürüyor.

TürkMedya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Reuters haber ajansı ile olan sözleşmemiz feshedilmiştir." ifadesine yer verdi.

Albayrak Medya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Albayrak Medya olarak Reuters haber ajansı ile olan sözleşmemizi tek taraflı feshetmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." bilgisini verdi.

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