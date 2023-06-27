Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim Merkezlerinde okul birincilerinin belirlenmesi için düzenleme yaptı.

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Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, okul birincilerinin tespitini düzenleyen 64'üncü maddesinde yapılan düzenlemeyle mesleki eğitim merkezi diploma programından mezun olacak öğrenciler ortaöğretim kurumlarında uygulanan farklı program türlerinde olduğu gibi okul birincisi olarak tespit edilecek.