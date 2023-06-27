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Borsa günü rekorlarla tamamladı! En çok kazandıran ve kaybettiren..

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Borsa günü rekorlarla tamamladı! En çok kazandıran ve kaybettiren..

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 artışla günü 5.759,11 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 5.766,58 puana taşıdı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,02 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Bugün borsada arife günü olması dolayısıyla pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti.

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