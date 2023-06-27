Memur ve emekli maaş zammı için kritik tarih belli oldu! Emekliye kademeli zam kimler zam alamayacak?

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emekli aylıklarına refah payı eklenmesi ve kademeli zamma ilişkin zam yasası da bayramdan hemen sonra Meclis’e gelecek. Tahmini 6 aylık enflasyon oranı göz önüne alındığında refah payı ile birlikte emekli aylığı zammının yüzde 30-35 civarında olması bekleniyor.