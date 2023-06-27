Memur ve emekli maaş zammı için kritik tarih belli oldu! Emekliye kademeli zam kimler zam alamayacak?
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı 3 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Memur maaş zammı için masada iki senaryo var. Emekli aylıklarına ise kök maaş üzerinden zam yapılacak. Yüzde 30 ile 35 arasında olması beklenen emekli zammında ise bazı emekliler zam alamayacak. İşte memur e emekli zammıyla ilgili son dakika gelişmeleri...
Asgari ücret zammının ardından milyonlarca memur ve emekli, temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemesini bekliyor. 6 aylık enflasyon oranı göz önüne alındığında refah payı ile birlikte emekli aylığı zammının yüzde 30-35 civarında olması bekleniyor. Ancak kök maaş üzerinden yapılacak zam nedeniyle bazı emeklilerin zam alamayacakları belirtiliyor.
Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammın ardından milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.
Sabah’ın haberine göre, yeni maaşlar haziran ayı verilerinin de açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkına (yüzde 20 civarında bekleniyor) göre belirlenecek. Enflasyon farkına asgari ücrette olduğu gibi refah payı eklenecek.
En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emekli aylıklarına refah payı eklenmesi ve kademeli zamma ilişkin zam yasası da bayramdan hemen sonra Meclis’e gelecek. Tahmini 6 aylık enflasyon oranı göz önüne alındığında refah payı ile birlikte emekli aylığı zammının yüzde 30-35 civarında olması bekleniyor.