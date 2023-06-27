Dolar ve eurodan yeni rekor! Asıl rekorlar Kurban Bayramı sonrası dolar tahminleri inanılır gibi değil

Dolar ve euro yeni günde de rekorlar kırmaya devam ediyor. Dolar bugün 26.15 lirayı, euro ise 28.60 lirayı gördü. Piyasa uzmanları dolar için asıl yükselişin Kurban Bayramı sonrasında yaşanacağı tahmininde bulunuyor. Özgür Delirtaş doların 28 liraya çıkacağını savunurken, bazı uzmanlar bayram sonrası için doların 30 lira olacağı tahmininde bulunuyor.

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Merkez Bankası'nın faiz kararını 23.49 lira seviyesinde bekleyen dolar faiz kararı beklentilerin altında kalması üzerine rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Euro da dolara eşlik ediyor. Dolar ve euro 27 Haziran Salı gününe de rekor kırarak başladı. Piyasa uzmanları ise doların Kurban Bayramı sonrasında daha da yükseleceğini belirtirken, Merkez Bankası kararı sonrası için yaptığı tahminlerde büyük yanılan İslam Memiş, dolar için 24 ve 23.70 lira seviyelerine gerilemesini bekliyor.

Dolar yeni günde tarihi rekor kırdı

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımların ardından Dolar/TL yeni tarihi zirve olan 26,15 seviyesini gördü. Faiz kararının damga vurduğu geçen haftanın ardından yeni haftanın son gününde dolar/TL ve Euro/TL kurlarında rekor görüldü. Dolar/TL 26,15 seviyesinde, Euro/TL ise 28,60 seviyesinde tarihi zirvelerini yeniledi.

Saat 12:00 itibariyle piyasalar: Sabah saatlerinde 26.15 seviyelerini gören dolar biraz geri çekildi ve 26 lira seviyelerinde seyretmeye başladı. Sabah saatlerinde 28.60 lirayı gören euro ise 28.44 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar 2023 yılı içerisinde yüzde 28 değerlendi Merkez Bankası’nın (TCMB) kamu kontrollü politikalardan daha serbest politikalara geçiş için rezervler satışını bırakmasıyla birlikte TL dolar karşısında büyük bölümü seçim sonrasında olmak üzere yılbaşından beri yüzde 28’i aşan değer kaybı yaşıyor. Faiz kararından bugün görülen rekor seviyeye kadar değer kaybı ise yüzde 9,6’a ulaştı.

30 lira diyen de var, 24 lira diyen de!

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, doların 26 seviyesinin üzerini görmesinin ardından Twitter hesabından “Dolar: Gideceği yer 28. Sonrasını sonra konuşalım…” paylaşımı yaptı. Yeni Akit'e konuşan uzmanlar ise Kurban Bayramı sonrası doların 30 liraya kadar yükselebileceği tahmininde bulundu. Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve altın için yaptığı tahminlerde büyük yanılan İslam Memiş ise, doların geri çekileceğini ve için 24 ve 23.70 lira seviyelerini beklediğini söyledi.