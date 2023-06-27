Aile destek paketi ödeme tarihleri ne zaman? Ödemeleri ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

Aile Destek Programı ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 12 ay boyunca ihtiyaç sahibi ailelere 35 milyar TL ödeme yapıldığını duyurdu. Aile Destek Programı ödeme sorgulamaları e-Devlet sistemi üzerinden yapılırken Haziran ayında ödeme yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Paketi kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere bu ay 4.5 milyar lira, program başlangıcından itibaren ise 35 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı. Son dakika açıklamalarının ardından gözler "2023 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman bitecek, uzatılacak mı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Aile Destek Programı/Paketi ödemelerinde son durum...

Bakanlıkta yer alan açıklama şöyle:

"850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir."

Konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

Aile Destek Paketi ödemelerinin uzatılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Aile Destek Programı ödemeler bu ay son kez yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Programımızın başlangıcından bu yana hanelerimize sağladığımız destek tutarı 35 milyar lirayı aştı. İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Aile Destek Programı ile bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar lira ödeme yaptık." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptıklarını bildirdi.

Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı sosyal yardım sistemini sürdürdüklerini ifade eden Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nın bunun örneği olduğunu söyledi.