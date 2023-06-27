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Sahibinin omurgasını kırdı! Kurban Bayramı'nın ilk 'kaçağı'

Sahibinin omurgasını kırdı! Kurban Bayramı'nın ilk 'kaçağı'

ELAZIĞ’da bayrama saatler kala bir inek, sahibinin omurgasını kırarak kaçtı. Kaçan inek, Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.

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Elazığ’da Celil Kurucu isimli vatandaşın pazardan aldığı inek bir anda hırçınlaşarak önce sahibine vurdu ardından kaçmaya başladı.

Omurgasına aldığı darbelerin ardından kırıklar oluşan Kurucu, kaçan kurbanlığının yakalanması için Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen kurban yakalama timleri, kaçan ineği sakinleştirici iğne vurarak yakaladı. Yakalanan kurbanlık, ekipler tarafından bağlanıp sahiplerine teslim edildi.

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