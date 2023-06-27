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Meral Akşener'in kayınbiraderinden Akşener'in kuzeni Ümit Dikbayır'a ağır sözler! 'Salak sahte kuzen'...

Meral Akşener'in kayınbiraderinden Akşener'in kuzeni Ümit Dikbayır'a ağır sözler! 'Salak sahte kuzen'...

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener'in kardeşi Hasan Basri Akşener, son kurultayda delegenin üzerini çizdiği Meral Akşener'in kuzeni Ümit Dikbayır'a sert sözlerle yüklendi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kayınbiraderi, Zafer Partisi kurucularından Hasan Basri Akşener, Akşener'in kuzeni Ümit Dikbayır'a sert sözler sarf etti. Ümit Dikbayır, son kurultayda delegeler tarafından üzeri çizilerek saf dışı bırakılmıştı. 

'Sevinen zavallılar' demişti.. 

Ümit Dikbayır sosyal medya hesabından "Ümit Dikbayır’ı koltuk meraklısı ve GİK üyeliğinden düştü diye sevinen zavallılar. Bizler için makamlar şahsımıza bir amaç değil, Devletimize ve milletimize hizmet etmek için sadece bir araçtır" paylaşımı yapmış ve Meral Akşener'in yanında olduğunu ilan etmişti.

Kayınbiraderden kuzene ağır cevap!

Meral Akşener'in kayınbiraderi Hasan Basri Akşener, Ümit Dikbayır'ın paylaşımının ekran görüntüsünü kullanarak şunları yazdı: "Bu sahte kuzen salağına kaldı ya parti! İyiP kurucuları o kadar hakaret yediniz genel başkanınızdan mal gibi alkışladınız, sizde gurur olsa partisinin... deyip istifa ederdiniz. Stockholm sendromu. Sizin kişiliğinizi rehin alanı kurtarıcı görüyorsunuz."

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