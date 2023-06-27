BIST 5.759
DOLAR 26,03
EURO 28,54
ALTIN 1.615,37
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da tartıştığı kiracıyı silahla öldüren zanlı yakalandı!

İstanbul'da tartıştığı kiracıyı silahla öldüren zanlı yakalandı!

İstanbul Esenyurt'ta, babasına ait evde yaşayan Nijerya uyruklu kiracıyı silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 Haziran'da ilçedeki adreste bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine inceleme yaptı.

Silahla vurularak hayatını kaybetmiş halde bulunan Nijerya uyruklu Chima Paschal Anaekwu'nun (30) dairede kiracı olduğunu belirleyen ekipler, Anaekwu'nun, aynı apartmanda oturan ev sahibi Ali E. (72) ile zaman zaman tartıştığını tespit etti.

Görgü tanıklarının ifadesi üzerinden sürdürülen araştırmada, ev sahibi Ali E'nin oğlu Abdullah E. (25) ile maktul arasında olay günü tartışma çıktığı, Abdullah E'nin silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı, yaralanan maktulün de evde öldüğü anlaşıldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, olay yerindeki tabancanın kendisine ait olduğunu, maktulün kendisine yumruk atması nedeniyle silahını ateşlediğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
TOKİ, 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak!
TOKİ, 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak!
Büyük İstanbul Otogarı'nda arife günü yoğunluk azaldı
Büyük İstanbul Otogarı'nda arife günü yoğunluk azaldı
Wagner krizi karizmasını fena çizdi! Putin Wagner isyanı için "İç savaşı fiilen durdurduk" dedi!
Wagner krizi karizmasını fena çizdi! Putin Wagner isyanı için "İç savaşı fiilen durdurduk" dedi!
Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
Bestekar Hacı Arif Bey vefat yıl dönümünde anılıyor
Bestekar Hacı Arif Bey vefat yıl dönümünde anılıyor
Meral Akşener'in kayınbiraderinden Akşener'in kuzeni Ümit Dikbayır'a ağır sözler! 'Salak sahte kuzen'...
Meral Akşener'in kayınbiraderinden Akşener'in kuzeni Ümit Dikbayır'a ağır sözler! 'Salak sahte kuzen'...
Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki kızı arama çalışması sürüyor
Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki kızı arama çalışması sürüyor
Kadınlar Hokey5s Avrupa Şampiyonası yarın Polonya'da başlayacak
Kadınlar Hokey5s Avrupa Şampiyonası yarın Polonya'da başlayacak
Borsa günü rekorlarla tamamladı! En çok kazandıran ve kaybettiren..
Borsa günü rekorlarla tamamladı! En çok kazandıran ve kaybettiren..
Sahibinin omurgasını kırdı! Kurban Bayramı'nın ilk 'kaçağı'
Sahibinin omurgasını kırdı! Kurban Bayramı'nın ilk 'kaçağı'
Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekaletle kurban kestirmesinin hükmü nedir?
Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekaletle kurban kestirmesinin hükmü nedir?
Dişi hayvanların kurban olarak kesilmesi uygun mudur?
Dişi hayvanların kurban olarak kesilmesi uygun mudur?