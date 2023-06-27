Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba- 1 Temmuz Cumartesi günleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşlar, Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? sorusunun cevabını merak ediyor. Haberimizde Diyanet İşleri Bakanlığı'nın "Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?" sorusunun cevabını bulabilirsiniz.

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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? sorusuna şu yanıt verildi.

Kurban bayramında ne zamana kadar kurban kesilir?

Başkanlığın cevabında şu ifadeler kullanıldı:

"Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154).

Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436)."