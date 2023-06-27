BIST 5.759
DOLAR 26,03
EURO 28,54
ALTIN 1.615,37
HABER /  EKONOMİ

TOKİ, 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak!

TOKİ, 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 28 ildeki 503 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor.

Abone ol

AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, muhammen bedeli 11 milyar 270 milyon 290 bin 792 lira olan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Van'da bulunan yaklaşık 2 milyon 879 bin 106 metrekare büyüklüğündeki 503 arsa açık artırmayla satılacak.

Açık artırma, 18 Temmuz Salı ve 19 Temmuz Çarşamba 10.30'da iki ayrı oturum halinde yapılacak.

Oturumlar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çankaya Bilkent Otel'de gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

KDV'den muaf yüzde 35 peşinat 48 ay vade

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 35 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

Satışa sunulacak arsalar arasında Adana'da konut, Ankara'da konut, ticaret, özel sağlık tesis alanı, Antalya'da konut, ticaret ve yol alanları, İzmir'de turizm, sosyal tesis, günübirlik turizm tesis ve konut, İstanbul'da konut, konut dışı kentsel çalışma alanları ve özel sağlık tesis alanları yer alıyor.

Ayrıca Konya'da küçük sanayi tesis alanları ile et ve süt ürünleri entegre tesis alanları, Kocaeli'nde sanayi depolama, Mersin'de plansız arsalar ile Tekirdağ'da konut alanları da satışa sunulacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Büyük İstanbul Otogarı'nda arife günü yoğunluk azaldı
Büyük İstanbul Otogarı'nda arife günü yoğunluk azaldı
Wagner krizi karizmasını fena çizdi! Putin Wagner isyanı için "İç savaşı fiilen durdurduk" dedi!
Wagner krizi karizmasını fena çizdi! Putin Wagner isyanı için "İç savaşı fiilen durdurduk" dedi!
Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
Bestekar Hacı Arif Bey vefat yıl dönümünde anılıyor
Bestekar Hacı Arif Bey vefat yıl dönümünde anılıyor
Meral Akşener'in kayınbiraderinden Akşener'in kuzeni Ümit Dikbayır'a ağır sözler! 'Salak sahte kuzen'...
Meral Akşener'in kayınbiraderinden Akşener'in kuzeni Ümit Dikbayır'a ağır sözler! 'Salak sahte kuzen'...
Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki kızı arama çalışması sürüyor
Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki kızı arama çalışması sürüyor
Kadınlar Hokey5s Avrupa Şampiyonası yarın Polonya'da başlayacak
Kadınlar Hokey5s Avrupa Şampiyonası yarın Polonya'da başlayacak
Borsa günü rekorlarla tamamladı! En çok kazandıran ve kaybettiren..
Borsa günü rekorlarla tamamladı! En çok kazandıran ve kaybettiren..
Sahibinin omurgasını kırdı! Kurban Bayramı'nın ilk 'kaçağı'
Sahibinin omurgasını kırdı! Kurban Bayramı'nın ilk 'kaçağı'
Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekaletle kurban kestirmesinin hükmü nedir?
Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekaletle kurban kestirmesinin hükmü nedir?
Dişi hayvanların kurban olarak kesilmesi uygun mudur?
Dişi hayvanların kurban olarak kesilmesi uygun mudur?
TürkMedya ve Albayrak Medya Reuters ile sözleşmesini feshetti
TürkMedya ve Albayrak Medya Reuters ile sözleşmesini feshetti