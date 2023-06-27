Wagner krizi karizmasını fena çizdi! Putin Wagner isyanı için "İç savaşı fiilen durdurduk" dedi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner krizi sonrası yaptığı yeni açıklamada, 'İç savaşı fiilen durdurduk. Hiçbir askerimizi Ukrayna'dan çekmedik' dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner isyanına dair yeni açıklamalarda bulundu. 'Ordu ve halk isyancıların yanında değildi' diyen Rus lider iç savaşı durdurduklarının altını çizdi. Putin'in konuşmasından şu ifadelere yer verdi;

- İç savaşı durdurdunuz. Çok zor bir durumda tam da o şekil hareket ettiniz. Yemininizin, ülkenizin arkasında durdunuz. Silahlı kuvvetler, kahramanca mücadele verdi. Hiçbir birliği askeri bölgeden çekmek zorunda kalmadık.

Askeri pilotlarımız hayatını kaybetti

- Ve bu ayaklanmada askeri pilotlar hayatını kaybetti. Ordunun ve halkın onların yanında olmadığını gördüler. Can kaybının önüne geçtiler. Kolluk kuvvetlerine buradan çok teşekkür ediyorum, Rus halkına sadakatiniz için.'

Ukrayna'dan asker çekme...

Putin, askerlere hitaben yaptığı konuşmada ayaklanma sırasında ülkeyi savunmak için hayatını feda eden olan Rus askerleri için de bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Rusya Devlet Başkanı, Moskova'nın Rusya'daki isyanı yatıştırmaya yardımcı olmak için 'Ukrayna'daki özel askeri operasyondan' askerlerini çekmeye zorlanmadığını da sözlerine ekledi.

Wagner krizinde kim kazandı kim kaybetti

St Petersburg Avrupa Üniversitesi'nde siyaset bilimci Profesör Vladimir Gelman'a göre herkes kaybetti. 'Putin bir süredir kontrolün kendisinde olmadığını gösterdi... Prigojin elini fazla zorladı ve tekrar yerine oturtuldu.' diyen Gelman ayrıca Rus ordu komutanları Şoygu ve Gerasimov'un hesaplaşma boyunca görünmez olduklarını belirtiyor ve bu durumun 'astları nezdinde bile kendilerini tamamen gözden düşürdüğünü' söylüyor.

Putin toplumun gözünde zayıfladı

Siyasi analist Nikolai Petrov, Putin'in geçen hafta sonundan sonra toplumun gözünde daha zayıf göründüğünü belirtiyor. Princeton'dan araştırmacı Yevgeni Roshchin, Prigojin'in isyanının Rus elitleri arasında ordunun önemli bir aktör olduğu ancak bağımsız olmadığını ve ciddi bir bölünmeyi gösterdiğini söylüyor. İngiliz güvenlik uzmanı Edward Lucas, Putin'in zayıflamasının bir 'sıkıntılar dönemine' yol açabileceği uyarısında bulunuyor.