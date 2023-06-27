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Büyük İstanbul Otogarı'nda arife günü yoğunluk azaldı

Büyük İstanbul Otogarı'nda arife günü yoğunluk azaldı

Büyük İstanbul Otogarı'ndaki bayram trafiği yoğunluğu azalmaya başladı.

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Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek isteyenlerin büyük kısmı İstanbul'dan ayrıldı. Yolculuklarını arife gününe bırakanlar için ise firmalar ek seferler düzenliyor. Büyük İstanbul Otogarı'nda önceki günler yaşanan yoğunluk ise bugün itibarıyla azalmaya başladı.

"Korsan taşımacıların çoğu yolda kalıyor"

Firma işletmecisi Vehbi Altun, yoğunluğun bayramın ilk gününe kadar devam edeceğini, sonrasında da biteceğini belirterek, bilet bulamayan yolcuların korsan taşımacılardan uzak durmaları gerektiğini söyledi. Altun, "Korsan taşımacılık yapanların çoğu tek şoförle çıkıyor. Çoğu yolda kalıyor. Yolcular da evlerine gidemeyip yollarda perişan oluyorlar." diye konuştu.

İşletmeci Burak Şengün, bilet bulamayanlar için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere ek seferler düzenlediklerini dile getirerek, normal seferlerin 800, ek seferlerin ise 1000 liradan satıldığını belirtti.

Ramazan Bayramı'na göre bu bayramın daha yoğun geçtiğine dikkati çeken otobüs şoförü Alim Yılmaz, araçların bir hafta öncesinden dolduğunu, son güne kalan yolcular için firmaların ek seferler düzenlediklerini aktardı.

Deprem bölgesi Hatay'dan gelen yolcu Hüseyin Aren, belirgin bir yoğunluk olmasına rağmen yollarda gerekli tedbirlerin alındığını ve herhangi bir sıkıntı yaşamadan İstanbul'a geldiklerini anlattı.

Biletini 25 gün öncesinden aldı

Bayram tatilini memleketi Giresun'da geçirmek isteyen yolculardan Eyüp Ayar, bulamama endişesiyle otobüs biletini 25 gün öncesinden aldığını söyledi. Kars'a giden bir kadın yolcu da biletini 15 gün öncesinden almasına rağmen zor bulduğunu anlattı.

Şanlıurfa'ya gitmek isteyen bir yolcu da otizmli oğlunu kucağında götürmek için kendisinden 250 lira talep edilmesine tepki gösterdi.

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