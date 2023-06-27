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Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde başpehlivan Orhan Okulu zirvede!

Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde başpehlivan Orhan Okulu zirvede!

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 3. etap sonunda Orhan Okulu, başpehlivan puan sıralamasının zirvesinde bulunuyor.

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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde ilk kez düzenlenen ligde ilk 3 ayak mücadelesi geride kaldı.

Organizasyonun ilk ayağı olan Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

Ligin ikinci ayağı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark Yağlı Güreşleri ve 3. etabı Şahinbey Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde performansıyla dikkati çelen Orhan Okulu, ligde 37 puanla zirvede yer alıyor. Orhan Okulu'yu, zirve mücadelesinde 28 puanla Ali Gürbüz takip ediyor.

Mehmet Yeşil Yeşil, Hüseyin Gümüşalan, Serhat Gökmen, Yusufcan Zeybek, Mustafa Batu ve Nedim Gürel'in ise 16'şar puanı bulunuyor.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. ayağı, 22-23 Temmuz tarihlerinde Ordu'da "Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri" adıyla düzenlenecek.

İlk kez uygulanan ve 7 etaptan oluşan Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde ilk 24'te yer alan başpehlivanlar, seneye direkt Kırkpınar'a katılmaya hak kazanacak.

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