Depremde eşi ve 4 kızını kaybetti! Kızının o çok istediği çikolatalı pastayı mezarına götürdü

"Bana diyordu ki baba doğum günümü kutlayacak mısın? Diyordum ki kızım ben senin doğum gününü kutlarım tabi ki, ben senin babanım. Baba bana pasta getirecek misin diyordu, nasıl pasta istediğini sorduğum da bana çikolatalı olsun ben çikolatayı çok severim diyordu."