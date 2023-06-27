Uzmanlar uyarıyor: “Kurban kesme işini profesyonellere bırakın”

Acil Tıp ve İlk Yardım Uzmanı Dr. Gökhan Eyüpoğlu, Kurban Bayramı'nda kurbanlıkların tecrübesiz kişiler tarafından kesilmeye çalışılması sonrası acil servislerde yoğunluk oluştuğunu söyleyen ve bayram öncesi uyarılarda bulundu.

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Kurban Bayramı'nda vatandaşlar ibadetlerini gerçekleştirirken kimi zaman kurbanlarını kendileri kesme girişiminde bulunuyor. Bu durum beraberinde çeşitli yaralanmalar getirirken, uzmanlar ise kurban kesme işinin profesyonellere bırakılması gerektiği konusunda uyardı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden Acil Tıp ve İlk Yardım Uzmanı Dr. Gökhan Eyüpoğlu da yaşanabilecek yaralanma durumlarında vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına gidilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yaralı bölgeye yanlış uygulamaların tedaviyi olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Dr. Eyüpoğlu, yaraların derinliği, meydana geldiği bölge dolayısıyla organ kayıplarının yanı sıra ölüme kadar gidebilecek ciddi sonuçları olabileceğini anlattı.

“Bayram dönemleri kesi yaralanmalarında yoğunluk oluyor"

Kurban Bayramı’nda kurban kesme işleminin ehil kişilerce yapılması gerektiğini, tecrübesiz vatandaşlar sebebiyle acillerde yoğunluk oluştuğunu ifade eden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden Acil Tıp ve İlk Yardım Uzmanı Dr. Gökhan Eyüpoğlu, “Tüm vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir bayram dönemi geçirmesini dilerim. Kurban kesimi daha sonra parçalama işlemleri yapıldığı için maalesef kesi yaralanmalarının sık görüldüğü bir bayram dönemi, bizim için de o açıdan önemli. Biz acil servisler ve hastaneler olarak gerekli önlemleri aldık. En büyük önlem özellikle bu yaralanmalarının sebebi olan acemilik ve dikkatsizliğin azaltılması bunun için de bizim sağlıkçılar olarak vatandaşlara ilk önerimiz; eğer bu konuda tecrübeniz yok ise bu tür kesim işlemlerini profesyonellere bırakmanız. Yine dikkatsizliğin azaltılması için de profesyonellerin veya bu işlemi yapanların vatandaşlar tarafından sıkıştırılarak aceleye getirilmemesi gerekir çünkü hızlı davranıldığı zaman daha çok yaralanmalar görüyoruz. Bayram dönemleri kesi yaralanmaları açısından diğer dönemlere göre yoğunluk oluyor, bunun için sayımızı arttırdık. Kesi yaralanmaları konusunda birkaç önerim olacak çünkü sahada yapılması gereken bazı şeyler var. Bunlardan ilki; böyle bir şey olabileceğini düşünerek mutlaka belediyeler hayvan kesim noktalarında ilk yardım setleri bulundurmalı” dedi.

“Ani hareket sonucu kendini bıçaklama tarzı göğsüne, gözüne bıçak girmeleri çok görüyoruz"

Kurban kesimi sırasında kişilerin dikkatli olması gerektiğini ifade eden ve ilk yardım süreçlerine yönelik bilgiler veren Dr. Gökhan Eyüpoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Herhangi bir yeri kesilen kişiler kesilen yeri ilk önce temiz bir bezle kapatmalı, mümkünse oraya sıkıca bastırmalı, daha sonra bu el, ayak gibi bir bölgeyse bu yeri kalp seviyesinden yukarıda olacak şekilde tutmalı, bölgenin kanlanmasını azalttığı için kan kaybını da azaltacaktır. Aniden hareket sonucu kendini bıçaklama tarzı göğsüne, gözüne bıçak girmeleri çok görüyoruz maalesef böyle bir durum söz konusu olduğu zaman bu tür büyük yaralanmalarda kişiler mutlaka 112 acil çağrı merkezini aramalı, kendi başlarına hastane tercihi yapmamalı. Böyle durumlarda 112 o büyük yaralanması olan kişiyi en uygun hastaneye sevk edecektir. Bizim kol, bacak dediğimiz uç organ yaralanmalarında eğer bir atardamar kanaması, şiddetli, yoğun bir kanama varsa kanamaya yakın bölgeden yine temiz sargı bezleri, ince havlu veya bezlerle turnike uygulaması yapılabilir. Turnike uygulaması kesiye en yakın yerden şiddetli bir şekilde yapılmalı fakat turnike uygulaması yapan kişi mutlaka bunu dikkatli şekilde yapmalı, yaptığı süreyi bir şekilde kaydetmeli ve gelen 112 ekibine bildirmeli. Çünkü turnike yapıldıktan sonra uzun süre öyle kalması yarardan çok zarar getirmekte. Karaciğere, akciğere, bağırsaklara saplanan bıçaklarla başvuranlar maalesef oluyor. Böyle durumların önüne geçilmesi için de bu tür bıçak kullanımı özellikle tecrübeniz yoksa asla denenmemeli. Büyük yaralanmalarda veya bir organa bıçak saplandığı zaman asla bıçak çıkartılmamalı ve doğrudan 112 acil çağrı aranmalı. Bir erişkine göre çocuklarda organda hasarı çok daha fazla oluyor, çocukların özellikle kurbanın kesim ve parçalama işleminde yer almaması onlar ve aileleri açısından daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim”