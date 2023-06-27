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"Uninvited Jazz Band", 6 Temmuz'da Yapı Kredi bomontiada Avlu'da

"Uninvited Jazz Band", 6 Temmuz'da Yapı Kredi bomontiada Avlu'da

Yapı Kredi bomontiada, "Avluda Caz" konser serisi kapsamında "Uninvited Jazz Band" grubunu ağırlayacak.

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Yapı Kredi bomontiada'dan yapılan açıklamaya göre, caz grubu "Uninvited Jazz Band" 6 Temmuz günü saat 21.00'de bomontiada Avlu'da sahne alacak.

1920'lerin ve 1930'ların New Orleans caz ve blues klasiklerini dönemin ruhuna özgü sunumlarıyla sahneye taşıyan grubu, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, ABD, Fransa ve İngiltere'den müzisyenler oluşturuyor.

Katılımın ücretsiz olduğu konserde "Uninvited Jazz Band", 1920'lerin atmosferini New Orleans caz klasikleriyle sentezleyerek dinleyicilere müzik ziyafeti sunacak.

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