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Fethiye'de korkunç olay! Salça kazanına düşen bebek hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fethiye'de korkunç olay! Salça kazanına düşen bebek hayatını kaybetti

Muğla'da salça kazanına düşen 2 yaşındaki bebeğin vücudunda yanıklar oluştu. 21 gündür tedavi gören bebekten acı haber geldi.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde salça kazanına düşmesi sonucu vücudunda yanık oluşan 2 yaşındaki bebek, 21 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çatalarık Mahallesi'nde, 6 Haziran'da salça kazanına düşen Ö.M.A, İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde yapılan tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Ö.M.A'nın yarın Fethiye'de defnedileceği belirtildi.

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