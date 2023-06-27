Fethiye'de korkunç olay! Salça kazanına düşen bebek hayatını kaybetti
Muğla'da salça kazanına düşen 2 yaşındaki bebeğin vücudunda yanıklar oluştu. 21 gündür tedavi gören bebekten acı haber geldi.Abone ol
Muğla'nın Fethiye ilçesinde salça kazanına düşmesi sonucu vücudunda yanık oluşan 2 yaşındaki bebek, 21 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çatalarık Mahallesi'nde, 6 Haziran'da salça kazanına düşen Ö.M.A, İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde yapılan tedaviye rağmen kurtarılamadı.
Ö.M.A'nın yarın Fethiye'de defnedileceği belirtildi.