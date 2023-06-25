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Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan 'kurban eti' uyarısı: Sakın bunu yapmayın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan 'kurban eti' uyarısı: Sakın bunu yapmayın

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, geçen yıl yanlış saklama yöntemleri nedeniyle Türkiye genelinde kurban etlerinin yüzde 10'unun çöpe atıldığını belirterek, "Eti poşete koymayın hemen yeşeriyor, bazen kokuyor ve tüketilemeyecek hale geliyor." dedi.

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Usta kasapların tercih edilmesini öneren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı, "Ustalık ve kesici belgesinin yanı sıra kasabın tecrübeli olması önemli. Belediyelerin kesim yerleri var. Oralarda da kesim yaptırılabilir." diye konuştu.

Kesim öncesi hayvana su içirilmesinin tuz veya yiyecek verilmesinin doğru olmadığını aktaran Yardımcı, hayvanı strese sokmamak gerektiğini ifade etti.

Acemi kasapların hayvanın derisini kesip, iç organlara zarar verebildiğini bildiren Yardımcı, "Acemi kasaplar hayvanı dörde, beşe bölüyor. Öyle olunca kemikli et ve kıyma yapmak zorunda kalıyoruz. Vatandaş pirzola, bonfile istiyor ama nizami kesilmediği için olmuyor." dedi.

 "Kaçak kıyma çekenlere 60 bin lira ceza uygulanacak"

Yaptıkları araştırmaya göre son beş seneye kadar kurbanlarda etin yüzde 30'unun çöpe gittiğini dile getiren Yardımcı, şunları kaydetti:

"2022'de bu oran yüzde 10'a kadar düştü. Kadınlarımızdan ricam bir gününüzü kurbana ayırın. Kurban kesildikten sonra etini kaplara koyup üzerine bez örterek eve veya kasaba götürün. Klimalı serin bir odada en az 2 saat dinlendirin. Dinlendirirken de eti sık sık çevirmek gerekiyor. Etin sağlıklı ve lezzetli olması için 24 saat dinlendirilmesini öneriyoruz.

Eti poşete koymayın hemen yeşeriyor, bazen kokuyor ve tüketilemeyecek hale geliyor. Yanlış saklama koşullarından dolayı kurban etinin yüzde 10'u çöpe gidiyor.

Eti kesinlikle çöp veya giysi fark etmez hiçbir poşete koymayın. Eti uygun koşullarda muhafaza ederek kasaplara getirsinler. Biz 40 kiloluk koçu çöpe atmak zorunda kalmıştık. Üst üste poşetlerin içine sarmış, et yeşerip kokmuş imha etmek zorunda kaldık."

Yardımcı, hava da sıcak olduğu için etin çabuk bozulabileceğini vurgulayarak, etin kutularda ya da sini, tepsi gibi kaplarda taşınmasını önerdi.

Yardımcı, "Kıyma çeken akaryakıt istasyonuna, bakkala, terziye şahit olduk. İşin ehli olmayan kişiler tarafından kaçak kıyma çekenlere 60 bin lira ceza uygulanacak. Motorize ekipler, müşteri kılığında denetimler yapacak." dedi.

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