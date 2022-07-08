Kurbanlıklarla ilgili merak edilenler! Kadın kurban kesebilir mi hangi hayvanlar kurban olmaz? Nihat Hatipoğlu açıkladı
Kurban Bayramı'na saatler kala kurbanlık için de telaş sürüyor. Prof. Dr. Nihat Hatioğlu, "Kurban 4. gün kesilebilir mi, taksitle kurban alınır mı, Hangi hayvan kurban olmaz?" gibi merak edilen tüm sorulara cevap verdi.
Vatandaşların kurban alma telaşı sürüyor. Kurban Bayramı’na son bir gün kala pazarlarda hayvanların neredeyse yüzde 80’i satıldı. Kurbanlıklarla ilgili merak edilenleri Prof. Hatipoğlu cevap verdi. Kadın kurban kesebilir mi? Kurbanın hangi organları yenmez? İşte tüm merak edilenler...
Koyun kurbanında yaş aranır mı?
Kurban edilecek koyun ve keçinin 1 yaşını doldurması gerekir. Ancak semiz ve hayli gösterişli olan, 1 yaşını doldurmuş görüntüye sahip bir koyun 6 aylık olsa da kurban edilir.
Kurban edilecek sığır kaç yaşında olmalı?
Kurbanlık sığır ve manda 2 yaşını doldurmuş olmalıdır. Ancak sığırın iki ön dişinin çıkmış olması yeter, devenin de kurban olması için 5 yaşını doldurmuş olma şartı vardır.
Kurban Bayramı'nda yolcu olan -başka şehre giden- kişi kurban kesmeli mi?
Yolcu olan biri isterse kurban kesebilir. Ancak arife günü ikamet ettiği yerden ayrılmış ve Kurban Bayramı'nın 4. gününden sonra ikamet ettiği yere dönüş yapan kişi kurban kesmekle yükümlü değildir.