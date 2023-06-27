Wagner lideri Prigojin'in Belarus'ta olduğu açıklandı

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, paralı askerlerin kurucusu Prigojin'in ülkeye geldiğini doğruladı. Bundan korkmadıklarını belirten Lukaşenko, "Belarus makamları yakın takipte" derken, Polonya ise gelişmeyi 'kötü haber' olarak nitelendirdi.

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Rusya'da silahlı isyana kalkışan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, bir süredir medyaya görüntü vermiyordu.

Prigojin, 1 Temmuz'a kadar Wagner unsurlarının varlığına son verilmesi gerektiğini söylemişti.

Söz konusu ismin, 24 Haziran başkaldırısı sonrası Moskova ile yapılan anlaşma doğrultusunda Belarus'a gitmesinin yolu açıldı.

Lukaşenko açıkladı: Prigojin Belarus'ta

Son olarak Wagner liderinin Belarus'ta olduğu, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından açıklandı.

Belta haber ajansının aktardığına göre, Lukaşenko, daha önce Prigojin ile bağlantılı uçağın Belarus'a indiğine dair radar görüntülerini doğrulayan ifadeler kullandı:

Prigojin'in bu uçakta uçtuğunu anlıyorum. Evet, gerçekten de bugün Belarus'a geldi. Wagner'in pahasına ülkede kalacak.

"Wagner'den almamız gereken şey bu"

Aleksandr Lukaşenko, Wagner grubunun savaş deneyimlerini dinlemek ve onlardan öğrenmek istediğini de söyledi.

Wagner komutanları ve savaşçılarının, Moskova ile Lukaşenko'nun arabuluculuğunda yapılan anlaşma uyarınca Belarus'a sürgüne gitmelerine izin verilecek.

Lukaşenko, "Komutanları gelip bize yardım ederse, bize şu anda neyin önemli olduğunu söylerse, paha biçilemez. Wagner'den almamız gereken şey bu." ifadelerini kullandı.

Paralı askerlere yakın takip

Savunma Bakanı Viktar Hrenin ile görüşen Lukaşenko, Wagner'in ülkedeki varlığından korkmak için hiçbir nedenleri olmadığını belirterek, "Belarus makamları onları yakından takip edecek." diye ekledi.