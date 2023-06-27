BIST 5.759
DOLAR 26,04
EURO 28,54
ALTIN 1.603,64
HABER /  EKONOMİ

Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervi en büyük haftalık artışını yaptı

Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervi en büyük haftalık artışını yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerini güçlendirmek için çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, Merkez Bankası rezervlerinin geçen hafta tarihin en büyük artışını kaydettiğini açıkladı.

Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından Merkez Bankası rezervleriyle ilgili açıklama yaptı. Rezervlerin tarihin en büyük artışı kaydettiğini belirten Şimşek, çalışmaları hızlandırdıklarını kaydetti.

"Tarihin en büyük artışını kaydetti"

Bakan Şimşek, paylaşımında şunları söyledi: "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek.

"Kur korumalı mevduatta stopaj desteğini uzatıyoruz"

Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Fethiye'de korkunç olay! Salça kazanına düşen bebek hayatını kaybetti
Fethiye'de korkunç olay! Salça kazanına düşen bebek hayatını kaybetti
Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan 'kurban eti' uyarısı: Sakın bunu yapmayın
Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan 'kurban eti' uyarısı: Sakın bunu yapmayın
Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler hangisi, kaç kere çekilir?
Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler hangisi, kaç kere çekilir?
Uzmanlar uyarıyor: “Kurban kesme işini profesyonellere bırakın”
Uzmanlar uyarıyor: “Kurban kesme işini profesyonellere bırakın”
Dolar ve eurodan yeni rekor! Asıl rekorlar Kurban Bayramı sonrası dolar tahminleri inanılır gibi değil
Dolar ve eurodan yeni rekor! Asıl rekorlar Kurban Bayramı sonrası dolar tahminleri inanılır gibi değil
"Uninvited Jazz Band", 6 Temmuz'da Yapı Kredi bomontiada Avlu'da
"Uninvited Jazz Band", 6 Temmuz'da Yapı Kredi bomontiada Avlu'da
Boğaza dikkat! Bayramda sağlığınızdan olmayın
Boğaza dikkat! Bayramda sağlığınızdan olmayın
Aile destek paketi ödeme tarihleri ne zaman? Ödemeleri ne zaman bitecek, uzatılacak mı?
Aile destek paketi ödeme tarihleri ne zaman? Ödemeleri ne zaman bitecek, uzatılacak mı?
Bodrum'da sosyetenin en ünlü koyuna Bakanlık halk plajı yaptı!
Bodrum'da sosyetenin en ünlü koyuna Bakanlık halk plajı yaptı!
ABD medyası, Trump’ın "gizli belgeleri" paylaştığına ilişkin ses kayıtlarını yayınladı
ABD medyası, Trump’ın "gizli belgeleri" paylaştığına ilişkin ses kayıtlarını yayınladı
Bağ yolunda yürüyüş yapanlar buldu! Dehşete düşüren olay
Bağ yolunda yürüyüş yapanlar buldu! Dehşete düşüren olay
Merdan Yanardağ tutuklandı! Öcalan'ın serbest bırakılmasını isteyip övmüştü!
Merdan Yanardağ tutuklandı! Öcalan'ın serbest bırakılmasını isteyip övmüştü!