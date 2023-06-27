Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervi en büyük haftalık artışını yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerini güçlendirmek için çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, Merkez Bankası rezervlerinin geçen hafta tarihin en büyük artışını kaydettiğini açıkladı.

Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından Merkez Bankası rezervleriyle ilgili açıklama yaptı. Rezervlerin tarihin en büyük artışı kaydettiğini belirten Şimşek, çalışmaları hızlandırdıklarını kaydetti.

"Tarihin en büyük artışını kaydetti"

Bakan Şimşek, paylaşımında şunları söyledi: "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek.

"Kur korumalı mevduatta stopaj desteğini uzatıyoruz"

Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz."