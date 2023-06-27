BIST 5.759
DOLAR 26,01
EURO 28,54
ALTIN 1.600,19
HABER /  DÜNYA

Ekvador'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Ekvador'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Ekvador'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu. Güney Amerika ülkesinde en son 18 Mart'ta 6,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Abone ol

Ekvador Jeofizik Enstitüsü (IG), merkez üssü Esmeraldas eyaletine bağlı Muisne kenti olan 5,5 büyüklüğündeki depremin, yerel saatle 09.07'de ve yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Sarsıntının, başkent Kito dahil birçok kentte hissedildiği bilgisi paylaşıldı.

Ekvador’da en son 18 Mart'ta 6,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 14 kişi hayatını kaybetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan ile kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan ile kritik görüşme
Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu
Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu
Kılıçdaroğlu karşıtı CHP'li Düzgün görevden alındı
Kılıçdaroğlu karşıtı CHP'li Düzgün görevden alındı
Gün gelir hesap döner demiştik! Merdan Yanardağ tutuklandı
Gün gelir hesap döner demiştik! Merdan Yanardağ tutuklandı
Efsane jokey hayatını kaybetti! 7 kez Gazi Koşusunu kazanmıştı
Efsane jokey hayatını kaybetti! 7 kez Gazi Koşusunu kazanmıştı
Bakan Yerlikaya Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu
Bakan Yerlikaya Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu
PKK/YPG'ye haraç toplayan kişinin Türkiye'ye iadesi istendi
PKK/YPG'ye haraç toplayan kişinin Türkiye'ye iadesi istendi
Putin: Wagner grubunun finansmanı tamamen devlet tarafından sağlandı
Putin: Wagner grubunun finansmanı tamamen devlet tarafından sağlandı
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Wagner lideri Prigojin'in Belarus'ta olduğu açıklandı
Wagner lideri Prigojin'in Belarus'ta olduğu açıklandı
Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri ile görüştü
Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri ile görüştü
CHP'li Özgür Özel: Merdan Yanardağ'ı savunmaya devam edeceğiz
CHP'li Özgür Özel: Merdan Yanardağ'ı savunmaya devam edeceğiz