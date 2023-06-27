Efsane jokey hayatını kaybetti! 7 kez Gazi Koşusunu kazanmıştı

Türkiye’nin en prestijli koşularından Gazi Koşusu’nu 7 kez kazanan efsane jokey Kazım Yıldız, mide kanseri sebebiyle 81 yaşında hayatını kaybetti.

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İzmit Çukurbağ Mahallesi Yusuf Şen Sokak’ta ikamet eden ünlü jokey Kazım Yıldız, mide kanseri sebebiyle 81 yaşında vefat etti.

Türkiye’nin en prestijli koşularından Gazi Koşusu’nu 7 kere kazanan ve bu ödülü en çok kazanan 5. kişi olan efsane jokey en son 2021 yılında 95. Gazi Koşusu’nun startını vermişti. Son zamanlarında mide kanseriyle mücadele eden Kazım Yıldız, dün akşam saatlerinde rahatsızlanması sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

Yıldız’ın cenazesi ikindi namazını müteakip Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.