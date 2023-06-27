Kılıçdaroğlu karşıtı CHP'li Düzgün görevden alındı

CHP yönetimi, Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' çağrısı yapan CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ü görevden aldı. Düzgün, "Bu kararı yok sayıyoruz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldığı bozgun sonrası hedef tahtasına kondu. Partisinden kendisine yöneltilen 'istifa et' çağrılarını umursamayan CHP lideri, kendi isteği doğrultusunda partisinin yönetimini değiştirdi. CHP tabanı ve seçmenlerden gelen tepkilere İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu da dahil oldu. Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrağını açan İmamoğlu, 'topyekün değişim' çağrısı yaptı.

"Bu kararı yok sayıyoruz"

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde bugün dikkat çeken bir olay daha yaşandı. CHP yönetimi son olarak Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' çağrısı yapan CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ü görevden aldı. Düzgün, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklamada, "İstanbul il Başkanlığının alamadığı haksız ve hukuksuz bir şekilde almış gibi gösterdiği bu kararı yok sayıyoruz" dedi.

İmamoğlu iddiası

Düzgün, siyasi yasağı olan ve fiili olarak görevde yer almayan Canan Kaftancıoğlu tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın durduğu için görevden alınmaya çalışıldığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Düzgün'ün Facebook hesabından yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

Kıymetli Beykozlular,

Son günlerde CHP Beykoz maalesef hiç istemediğimiz şekilde kamuoyunun gündemine gelmektedir. O yüzden bu açıklamayı yapmak zaruriyeti doğmuştur.

Malumunuz yaklaşık on gün sonra İlçe Başkanlığı delege seçimleri başlayacaktır, yani yeni BEYKOZ ilçe KONGRESİNE kısa bir süre vardır.

Böylesi bir durumda bir önceki dönem rakibim olan ve ilçe başkanlığını açık ara kaybeden ilçe başkan adayı GÜLTEN DEMİRBAŞ ve NEVZAT KARATAŞ maalesef bir buçuk sene önce bir mahalle başkanımızla arasında geçen özel sorundan dolayı vermiş olduğu şikayet dilekçesini ne anlamlıdır ki on gün önce il yönetim kurulunda tekrar gündeme getirmiş benim ve yönetim kurulumuzun görevden alınmasını talep etmiştir

Üzücü olan şudur ki; Kongrelerde karşıma çıkmaya cesaret edemeyen korkaklar masa başı oyunlarıyla ilçe yönetimini görevden almaya çalışıyorlar

Anayasayı hakkı hukuku savunan bir partinin üyeleri olarak böylesi bir haksızlığı ve hukuksuzluğa İstanbul il Başkanlığımızın ve bazı yöneticilerinin hukuk tanımaz tavırlarına boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Bizlerin hak hukuk demokrasi savunucuları olarak böylesi bir kararı kabul kabul etmemizin mümkün olmadığını bu hukuksuz kararı alanların çok iyi bildiğinden eminiz.

Bu yüzden il Başkanlığımızda yapılan oylama sonucunda tüzüğümüz ün amir hükmünce üçte iki çoğunluğu sağlayamamış ve görevden alınma isteği oluşmamıştır,

Anlamakta zorlandığımız konu ise şudur karar alamamasına rağmen alınmış gibi gösterip görevlendirme yapılmaya çalışılmaktadır.

CHP Beykoz ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerimiz ve bizlere oy veren yüzlerce üyemizin hakkını ve hukukunu da korumak bizlerin görevidir bu yüzden İstanbul İl Başkanlığının alamadığı haksız ve hukuksuz bir şekilde almış gibi gösterdiği bu kararı yok sayıyoruz.

Ve sonuç olarak CHP Beykoz ilçe Başkanlığı görevime Partimin iç tüzüğü gereğince İlçe yönetimi ile birlikte devam ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.

CHP Beykoz yönetim kurulu adına

İlçe başkanı

Aydın DÜZGÜN