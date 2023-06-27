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Gün gelir hesap döner demiştik! Merdan Yanardağ tutuklandı

Gün gelir hesap döner demiştik! Merdan Yanardağ tutuklandı

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük ile TELE 1 sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanması ile ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulunuyor.

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TELE 1 sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın siciline baktığımızda hep bir terör örgütlerini övme, aklama, pohpohlama çabası içinde olduğunu hatırlıyoruz. ‘Böyle olmaz’ dedik, ‘gün gelir hesap döner’ dedik, hatta ‘yazın yenen hurmalar kışın seni tırmalar’ dedik ama Muharrem İnce'nin ‘Mangır Merdan’ dediği Merdan Yanardağ son olarak haddini iyice açtı ve bu sefer bebek k*tili Abdullah Öcalan'ı aklamaya başladı. Siyasi tutuklu olarak tanımladığı Öcalan'ın 25 yıldır tecritte tutulduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini söyleyen Merdan Yanardağ dün gözaltına alınmıştı. Bugün de beklenen karar açıklandı ve Merdan Yanardağ tutuklanarak hapse gönderildi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük ile canlı yayında bu konuyu ve gündemin diğer maddelerini değerlendiriyor.

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