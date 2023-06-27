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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, idrak edilecek Kurban Bayramı kutlanarak, bayramın tüm Sudan halkı ve İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisi iletildi.

Görüşmede, Sudan'da yaşananların, bir bayramın daha buruk karşılanmasına neden olduğunu belirten Erdoğan, gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Büyükelçiliğinin yaşananlara rağmen Sudan'dan ayrılmadığını, bu sayede faaliyetlerin kesintisiz bir şekilde Port Sudan'dan yürütüldüğünü ifade etti.

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