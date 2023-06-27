TBMM Başkanı Kurtulmuş deprem bölgesini ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı arifesinde Kahramanmaraşlı afetzedeleri yalnız bırakmadı. Mezarlık ziyaretinde bulunup, depremde hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okudu.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkezi olan Kahramanmaraş'ta Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Kurtulmuş, büyük bir acının yaşandığını söyledi.

Kurtulmuş, "Gerçekten tarifsiz, tarihin az gördüğü büyük yıkımlardan birisine Türkiye'ye şahitlik etti. Acı, kısa süre içerisinde paylaşılarak yaraları sarılmaya gayret edilerek 85 milyon yurttaşımız hep beraber seferber olarak, hatta dünyanın dört bir tarafından insanların, Türkiye dostlarının, Türkiye'yi sevenlerin, insanlık sevgisine sahip olanların bütün yardımlarını gördüğümüz deprem sonrasında hızlı bir iyileşme sürecini hep beraber yaşadık.

Bu anlamda milletimizin göstermiş olduğu hamiyet duyguları dolayısıyla bir kere daha şükranlarımızı ifade etmek isterim. Ve ardından da kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, yardım kuruluşlarımız, vakıflarımız hep beraber depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla şehirlerimizin yeniden imarı ve inşası noktasına gelinmiştir. Burada da hızla mesafe alıyoruz. Ümit ediyoruz ki en kısa süre içerisinde kalıcı konutların gerçekleştirilmesi, Maraş'ta, Adıyaman'da bütün deprem bölgesindeki illerimizde ve ilçelerimizde en kısa sürede mümkün olur." diye konuştu.

"Bu acılar hiç unutulmayacak"

Sanayi bakımından bölgenin depremden en çok etkilenen kentinin Kahramanmaraş olduğuna işaret eden Kurtulmuş, bugün sanayi tesislerinin ve atölyelerin bir kısmının yeniden faaliyete geçtiğini gördüğünü söyledi.

Bunun yanında tam manasıyla üretime geçmemiş olan fabrikalarında bulunduğunu kaydeden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bunların da bir an evvel hem sanayi üretimi anlamında

hem ticaret anlamında, faaliyetlerine eksiksiz bir şekilde başlayacağı günleri hep beraber tesis etmek bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın ortak vazifesidir. Devlet olarak, millet olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için büyük gayret gösterdik ve şimdi bundan sonra da inşallah tabii ki bu acılar hiç unutulmayacak.

Ziyaretlerimizde de gördük, neredeyse ailesinin tamamını kaybetmiş olan insanlarla karşılaştık. Elindeki avucundaki hayatı boyunca biriktirdiklerini, yani ticaretini vesaire tamamıyla sıfırlamış olan insanlarla karşılaştık. Büyük bir acıdır, maddi ve manevi anlamda büyük kayıplar yaşanmıştır ama sonuç itibarıyla bunların izlerinin tamamıyla silinmesi, tamamıyla geride bırakılması bunun için de gayret sarf ediyoruz.

Ben bir kez daha emeği geçen bütün kardeşlerimize, bütün sivil toplum kuruluşlarımıza bu anlamda canla başla ilk andan itibaren gayret sarf eden kamu kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerine, çalışanlarına en üstten en aşağıya kadar, sahanın en ücra noktasına kadar ulaşabilen herkese şükranlarımızı ifade etmek istiyorum."

Kurtulmuş, Karacasu Konteyner Kenti ziyaret etti. Depremzedelerle bayramlaşan Meclis Başkanı TRT Haber'e de konuk oldu.

"Afet bölgesindeki kardeşlerimizin hepsinin içinde buruk bir şekilde derin acıları varken bu bayramı kutlayacaklar. Ama devlet bütün kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum bütün seferberlik ruhuyla sahadadır, alandadır ve yardımlarını sürekli yapıyorlar."