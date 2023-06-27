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Galatasaray, Vedat Muric'i kiralamak için görüşmelere başladı

Galatasaray, Vedat Muric'i kiralamak için görüşmelere başladı

Forvet pozisyonunda alternatifsiz kalan Galatasaray, tanıdık bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Vedat Muric'i kiralamak için harekete geçti.

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Mauro Icardı ve Bafetimbi Gomis'in sözleşmelerinin bitmesi, Mostafa Mohamed'in de Nantes ile anlaşmasının ardından forvet pozisyonunda alternatifsiz kalan sarı-kırmızılılar, Türkiye'de daha önce Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor ve Fenerbahçe formalarını giyen Vedat Muric ile ilgileniyor.

Alternatif forvet olarak düşünülüyor

Galatasaray, bonservisi Real Mallorca'da olan ve İspanyol ekibiyle Haziran 2027'ye dek kontratı bulunan 29 yaşındaki forveti kiralık olarak renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray teknik heyeti Kosovalı futbolcuyu üç kulvarda mücadele edilecek önümüzdeki sezonda alternatif forvet olarak değerlendirmeyi düşünüyor.

Daha önce Okan Buruk'la çalıştı

Vedat Muric ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2018-2019 sezonunda Rizespor'da birlikte çalışmışlardı.

La Liga'da iyi bir sezonu geride bırakan Vedat Muric, geçtiğimiz sezon oynadığı 35 maçta 15 gol ve 3 asistlik hücum katkısı üretmişti.

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