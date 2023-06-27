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Ford, ABD ve Kanada'da işten çıkarmalara gidiyor

Ford, ABD ve Kanada'da işten çıkarmalara gidiyor

ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor, ABD ve Kanada'da çalışan sayısını azaltacak.

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Şirketten yapılan açıklamada, büyüme ve değer yaratmaya yönelik Ford+ planının gerçekleştirilmesinin; kaliteyi artırmayı, maliyetleri düşürmeyi, önceliklere yatırım yapmayı ve ihtiyaç duyulan yeteneklere uyacak şekilde personel ayarlamayı içerdiği kaydedildi.

Bu kapsamda yapılacak işten çıkarmaların, öncelikle ABD ve Kanada'daki mühendislik birimlerindeki ekip üyelerini etkilediği duyuruldu.

Açıklamada, işten çıkarmalardan etkilenenlere kıdem tazminatı, yan haklar ve yeni kariyer fırsatları bulmaları için önemli yardım sunulacağı ifade edildi.

En az bin çalışanın işine son verilecek

The Wall Street Journal'ın konuya ilişkin haberinde de şirkette en az bin çalışanın işine son verileceği aktarıldı.

Ford, geçen yıl, çoğunluğu Kuzey Amerika'da olmak üzere küresel çapta 3 bin kişinin işine son verileceğini duyurmuştu.

Şirket, şubatta da küresel otomotiv sektörünün elektrikli araçlara yönelmesinin etkisiyle Avrupa genelinde yaklaşık 3 bin 800 çalışanını işten çıkaracağını bildirmişti.

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