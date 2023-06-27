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Hamza Dağ: Öcalan terör suçlusudur, Merdan Yanardağ da onu öven bir şüphelidir

Hamza Dağ: Öcalan terör suçlusudur, Merdan Yanardağ da onu öven bir şüphelidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gazeteci Merdan Yanardağ'ın terör örgütü ele başı için sarfettiği övücü sözler sonrası tutuklanmasına gösterilen olumsuz tepkileri, milletin hassasiyetlerine yapılan saygısızlık olarak yorumladı.

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CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Merdan Yanardağ, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yaptı. Muhalefetin fonladığı Tele 1 canlı yayınında daha da ileri giden Yanardağ, Öcalan'ı siyasi mahkum ve filozof olarak tanımlayarak tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Hakkında gözaltı kararı alınan Yanardağ, polise teslim olurken bile canlı yayında şov yapmaya çalıştı. Sonrasında savcılık tarafından ifadesi alınan Yanardağ, sevkedildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yanardağ'ın tutuklanmasına başta HDP olmak üzere CHP'den ve diğer bazı muhalif kesimlerden eleştiriler gecikmedi.

Binlerce insanın ölümüne neden olan teröristbaşı için söyledikleri nedeniyle tutuklanan Yanardağ'ı savunanlara da tepkiler geliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yanardağ’ın yaptığı ne basın ne de ifade özgürlüğüdür"

Bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan terör suçlusudur, binlerce şehidimizin kanı elinde olan bir katildir, teröristtir.

Merdan Yanardağ da terör örgütü elebaşını öven bir şüphelidir. Yanardağ’ın yaptığı ne basın ne de ifade özgürlüğüdür.

"Bazı siyasetçiler, milletimizin hassasiyetlerini görmezden geliyor"

Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, Yanardağ’ı savunmak için “Terör örgütü liderini övmeyi ifade özgürlüğü kisvesinde normalleştirme” yarışına giren siyasetçiler, milletimizin hassasiyetlerini görmezden gelen saygısızca bir ahval içindedir.

"Seçim kazanamama gerekçesini bu tutumlarında arasınlar"

“Seçim kazanamama gerekçesi” arayanlar, sadece bu olaydaki tutumlarının bile toplum nezdindeki karşılığını görseler, arayışlarına devam etmelerine gerek kalmazdı.

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