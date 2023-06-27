BIST 5.759
DOLAR 26,01
EURO 28,52
ALTIN 1.601,08
HABER /  GÜNCEL

Cilvegözü Gümrük Kapısı boş kaldı

Cilvegözü Gümrük Kapısı boş kaldı

Özellikle bayram zamanı ülkesine gitmek isteyen Suriyelilerin kuyruklar oluşturduğu Cilvegözü Gümrük Kapısı bu kez sessizliğe büründü.

Abone ol

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı Türkiye’nin birçok noktasında bulunan Suriyelilerin geçiş noktası konumunda yer alıyor.

Geçtiğimiz yıllarda bayram öncesinde yoğunluğun yaşandığı Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda bu yıl Kurban Bayramı arefesinde alışılmışın dışında bir görüntü oluştu.

Giden sayısı çok düştü

Her yıl bayramlarda binlerce insanın kullandığı gümrük kapısını kullanan Suriyeli sayısı çok az oldu.

Hatay Valiliğinden alınan özel izinle seyahat edebilen Suriyeliler, bayramda memleketlerine gitmedi.

Suriye’ye yük taşıyan tır sürücüleri ise sınır kapısı önünde kuyruk oluşturarak geçiş işlemleri için bekledi.

Bu bayram Suriyelilerin memleketlerine gitmemelerinde asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğunu belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ford, ABD ve Kanada'da işten çıkarmalara gidiyor
Ford, ABD ve Kanada'da işten çıkarmalara gidiyor
Hamza Dağ: Öcalan terör suçlusudur, Merdan Yanardağ da onu öven bir şüphelidir
Hamza Dağ: Öcalan terör suçlusudur, Merdan Yanardağ da onu öven bir şüphelidir
Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları ABD'de bir araya geldi
Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları ABD'de bir araya geldi
TBMM Başkanı Kurtulmuş deprem bölgesini ziyaret etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş deprem bölgesini ziyaret etti
Ekvador'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Ekvador'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan ile kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan ile kritik görüşme
Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu
Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu
Kılıçdaroğlu karşıtı CHP'li Düzgün görevden alındı
Kılıçdaroğlu karşıtı CHP'li Düzgün görevden alındı
Gün gelir hesap döner demiştik! Merdan Yanardağ tutuklandı
Gün gelir hesap döner demiştik! Merdan Yanardağ tutuklandı
Efsane jokey hayatını kaybetti! 7 kez Gazi Koşusunu kazanmıştı
Efsane jokey hayatını kaybetti! 7 kez Gazi Koşusunu kazanmıştı
Bakan Yerlikaya Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu
Bakan Yerlikaya Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu
PKK/YPG'ye haraç toplayan kişinin Türkiye'ye iadesi istendi
PKK/YPG'ye haraç toplayan kişinin Türkiye'ye iadesi istendi