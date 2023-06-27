Cilvegözü Gümrük Kapısı boş kaldı

Özellikle bayram zamanı ülkesine gitmek isteyen Suriyelilerin kuyruklar oluşturduğu Cilvegözü Gümrük Kapısı bu kez sessizliğe büründü.

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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı Türkiye’nin birçok noktasında bulunan Suriyelilerin geçiş noktası konumunda yer alıyor.

Geçtiğimiz yıllarda bayram öncesinde yoğunluğun yaşandığı Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda bu yıl Kurban Bayramı arefesinde alışılmışın dışında bir görüntü oluştu.

Giden sayısı çok düştü

Her yıl bayramlarda binlerce insanın kullandığı gümrük kapısını kullanan Suriyeli sayısı çok az oldu.

Hatay Valiliğinden alınan özel izinle seyahat edebilen Suriyeliler, bayramda memleketlerine gitmedi.

Suriye’ye yük taşıyan tır sürücüleri ise sınır kapısı önünde kuyruk oluşturarak geçiş işlemleri için bekledi.

Bu bayram Suriyelilerin memleketlerine gitmemelerinde asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğunu belirtildi.