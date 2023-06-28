Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'na ilişkin yaptığı paylaşımda "Ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum."