BIST 5.759
DOLAR 26,01
EURO 28,51
ALTIN 1.604,09
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'na ilişkin yaptığı paylaşımda "Ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Kerem Kınık’ın Kızılay’a faturası ağır oldu! Kurban bağışları üçte iki azaldı
Kerem Kınık’ın Kızılay’a faturası ağır oldu! Kurban bağışları üçte iki azaldı
Terör propagandası' suçundan tutuklanan TELE1'in patronu Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı
Terör propagandası' suçundan tutuklanan TELE1'in patronu Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı
Demir Yumruk operasyonu davasında Erol Evcil'e 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Demir Yumruk operasyonu davasında Erol Evcil'e 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı 2023 il il Kurban Bayramı namaz vakitleri
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı 2023 il il Kurban Bayramı namaz vakitleri
Motosiklette yatar halde seyreden sürücüye 7 bin 558 lira ceza
Motosiklette yatar halde seyreden sürücüye 7 bin 558 lira ceza
Milli gözlem uydusu İMECE’den ilk görüntü
Milli gözlem uydusu İMECE’den ilk görüntü
Trabzonspor, Yunan futbolcuyu resmen açıkladı!
Trabzonspor, Yunan futbolcuyu resmen açıkladı!
Adana Demirspor, Kluivert ile anlaştı!
Adana Demirspor, Kluivert ile anlaştı!
Trabzonspor, Orsic transferi için Southampton'la anlaşma sağladı
Trabzonspor, Orsic transferi için Southampton'la anlaşma sağladı
Galatasaray, Vedat Muric'i kiralamak için görüşmelere başladı
Galatasaray, Vedat Muric'i kiralamak için görüşmelere başladı
Cilvegözü Gümrük Kapısı boş kaldı
Cilvegözü Gümrük Kapısı boş kaldı
Ford, ABD ve Kanada'da işten çıkarmalara gidiyor
Ford, ABD ve Kanada'da işten çıkarmalara gidiyor