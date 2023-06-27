Trabzonspor, Yunan futbolcuyu resmen açıkladı!

Trabzonspor, Yunanistan ekibi Panathinaikos'tan Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattığını açıkladı.

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Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada,"Profesyonel futbolcu Dimitrios Kourmpelis ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan oyuncuya 2023-24 sezonu için 950 bin Euro, 2024-25 sezonu için 1 milyon Euro ve opsiyonunun kullanılması durumunda 2025-26 sezonunda 1.1 milyon Euro ücret verileceği KAP'a bildirildi.

KOURBELIS: "BİZE HER YER TRABZON"

Transferle ilgili Trabzonspor'dan paylaşılan videoda Kourbelis, "Merhaba Trabzonspor taraftarları. Ailenize katıldığım için çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisi yapmak için hazırım. Bize Her Yer Trabzon" ifadelerini kullandı.