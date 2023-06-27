Adana Demirspor, Kluivert ile anlaştı!

Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yollarını Adana Demirspor, dünyaca ünlü isim Patrick Kluivert ile anlaşmaya vardı.

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Vincenzo Montella ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Adana Demirspor, Slaven Bilic ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayınca Hollandalı ünlü teknik adam Patrick Kluivert ile anlaşmaya vardı.

1 temmuz'da geliyor!

Adana Demirspor’un söz kestiği Teknik Direktör Patrick Kluivert, 1 Temmuz saat 16.00’da İstanbul’da olacak ve resmi sözleşmeye imza atacak.

Kluıvert'ın teknik direktörlük kariyeri

46 yaşındaki Kluivert kariyerinde; Twente U21 ve Ajax U19'da teknik direktörlük yaptı. Kluivert, Hollanda Milli Takımı, Kamerun Milli Takımı'nda ise yardımcı antrenörlük görevinde bulundu.

Paris Saint-Germain'de sportif direktör olarak çalışan, Barcelona'da gençlik gelişim bölüm müdürü olarak görev yapan Hollandalı futbol adamı, AZ Alkmaar, NEC Nijmegen'de ise forvet antrenörlüğü yaptı.