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Milli gözlem uydusu İMECE’den ilk görüntü

Milli gözlem uydusu İMECE’den ilk görüntü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İMECE’nin Togg Teknoloji Kampüsü’nden aldığı bir görüntüleri paylaştı.

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Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE, 15 Nisan'da uzaya fırlatılmış, iki hafta sonra da ilk görüntüler gelmeye başlamıştı.

Yerli uydudan yerli otomobil fabrikası görüntülendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İMECE'nin yerli otomobil Togg'un Gemlik'teki üretim tesisini görüntülediği fotoğrafı ekleyerek şu ifadelere yer verdi:

Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve millî gözlem uydusu İMECE, yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ediyor.

İMECE’nin Togg Teknoloji Kampüsü’nden aldığı bir görüntü…

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