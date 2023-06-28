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Kerem Kınık’ın Kızılay’a faturası ağır oldu! Kurban bağışları üçte iki azaldı

Kerem Kınık’ın Kızılay’a faturası ağır oldu! Kurban bağışları üçte iki azaldı

6 Şubat’ta 11 ili yıkan Kahramanmaraş merkezli depremlerde çadır satışıyla büyük tepki toplayan Kızılay’ı halk affetmedi. Geçen yıl 42 bin olan kurban bağışlayanların sayısı bu yıl 14 bine indi. Kerem Kınık uzun süre istifa etmemek için direnmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki gelince de istifa etmek zorunda kalmıştı.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde AHBAB derneğine çadır ve gıda satışıyla gündemden düşmeyen 155 yıllık Türk Kızılayı'nın yöneticileri en büyük darbeyi Kızılay'a vurdu. Halkın güvenini yitirdiği Kızılay'daki skandallar kuruma yapılan yardım ve bağışlarda da ciddi oranda düşüşe neden oldu.

Kurban bağışı 42 binden 14 bina düştü

Her yıl kurban bayramı öncesinde binlerce kişinin kurban bağışı yapmak için sıraya girdiği Kızılay'a bu yıl Türkiye geneli sadece 14 bin hisse kurban bağışı yapıldı. Oysa geçen yıl kurban bayramında Kızılay'a ülke genelinde 42 bin hisse kurban bağışladığı tespit edildi.

Et Süt Kurumu bile güvenmedi

Kızılay'ın, Et Süt Kurumu'na her yıl kesim için yetki verdiği, bu yıl ise Kızılay tarafından kuruma sadece 2 bin hayvan kesimi yapılmasına dair yazı gönderildi. Kurban bağışı 3'te 2 oranında düşen Kızılay'a sadece kurban yardımları değil nakli ve aynı yardımların da yüzde 60 oranında düştüğü, kan bağışlarında bile önemli oranda azalma yaşandığı bildirildi.

'Kızılay'a sahip çıkalım' çağrısı

Üst düzey bir yetkili kurumların başına getirilen yöneticilerin geçici olduğunu, ancak kurumların kalıcı olduğunu belirterek, “Kızılay bizim köklü yardım kuruluşlarımızdan biridir. Göz bebeğimizdir, el birliğiyle sahip çıkalım” çağrısında bulundu.

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