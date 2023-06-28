Bayram mesajları yeni 2023 resimli kurban bayramı yeni kutlama sözleri

Müslüman aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı geldi. Bu özel ve güzel gün için sevdiklerinize, akrabalarınıza yollayacağınız Kurban bayramı mesajları bizden. Sizde en uygun resimli, kısa komik kurban bayramı mesajlarını seçebilir, eşinize dostunuza yollayabilirsiniz.

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Milyonlarca müslüman için yeri ayrı olan dini bayramlarımızdan Kurban bayramı başladı. Bu sene Kurban bayramında eşinin, dostunun, akrabasının, sevdiklerinin yanında olmayanlar için en güzel Kurban bayramı mesajlarını sizler için derledik. Hadisler ve Ayetler ile birbirinden güzel resimli Kurban Bayramı mesajları arasından dilediğinizi seçin ve sevdiklerinize yollayın onları mutlu edin!

Whatsapp, Instagram, Facebook, kısa mesaj (SMS) ve diğer platformlardan, sizler için derlediğimiz Kurban Bayramı mesajlarını ve görsellerini sevdiklerinizle paylaşın! İçeriğimizdeki anlamlı mesajlar, hadisler ve ayetler ile dostlarınızın ve sevdiklerinizin Kurban Bayramını kutlayın.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoş geldin. Mübarek Kurban bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun! Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

Bayramın en güzeli aile ile geçen, en hayırlısı ibadetle dolandır. Kurban Bayramınızı hem güzel hem hayırlı geçirmeniz dileği ile!

Gülerek geldi Mübarek Kurban Bayramı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradan'a bu Mübarek Kurban Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah'ıma..

“Kendilerine ait birtakım yararlara tanık olsunlar. Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. İşte bunlardan yiyin, sıkıntı içindeki fakiri de doyurun”. (Hac 22/28)

“De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (En’ âm 6/162)

Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin inşallah!

Kurban paylaşmaktır, kurban kardeşliktir, kurban iyiliktir, kurban berekettir. En önemlisi Kurban, Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban bayramı dileriz. Hayırlı bayramlar.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim.

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun.