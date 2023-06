Kurban kesildikten sonra kılınan namaz şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Şükür namazı nasıl kılınır? Kurban kesildikten sonra kılınan namaz nedir? Kurban kesildikten sonra kılınan namaz nasıl kılınır? Kurban kesildikten sonra kaç rekat namaz kılınır?

Bugün büyük bir coşkuyla idrak ettiğimiz Kurban Bayramı'nın 1. gününde kurban kesenler ya da kurban ibadetini yerine getirecekler kurban kesildikten sonra kılınacak namazı merak ediyor. Peki kurban kesildikten sonra namaz kılınır mı? Kurban kesildikten sonra kılınan namaza ne dedir? Kurban kesildikten sonra namaz nasıl kılınır? Kurban kesildikten sonra kılınan namaz kaç rekattır?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir

Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

Teşrik tekbiri ne zamana kadar okunacak?

Teşrik; doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir. Teşrik tekbiri, arefe günü sabah namazından itibaren başlayan ve Kurban bayramının 4. günü ikindi namazına kadar her farz namazdan sonra okunacak olan bir zikirdi.

Teşrik Tekbiri Okunuşu: “Allahu ekber Allahu ekber. Lâ ilâhe İllâllahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillâhil hamd.” şeklinde tekbir getirillir.

Teşrik Tekbiri Anlamı: “Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O’na mahsustur.”

Şükür Namazı Ne Zaman Kılınır?

Şükür namazı kerahat vakitleri dışında yani güneşin doğuş ve batış zamanlarına yakın zamanlarda kılınmaması uygun görülmüştür. Alimler kerahat vaktinde namaz kılmayı caiz saymamaktadır. Kerahat vakitleri dışında her zaman şükür namazı kılmak mümkündür. Kurban kesildikten sonra kılınan namaz da şükür namazıdır. Bu namaza niyet şükür namazı olarak niyet edilir.

Şükür namazı kaç rekattır?

Şükür namazı sünnete uygun olabilmek için 2 rekat olarak kılınmaktadır.

Şükür Namazı Hangi Hallerde Kılınır?

Dünyevi olarak bir nimete kavuşulan tüm hallerde şükür namazı kılınmaktadır. Bir hastalıktan kurtulma durumunda veya önemli bir işin gerçekleştiğinde duaların kabul edildiğinde bebek sahibi olunduğunda yeni bir ev alındığında olduğu gibi birçok durumda şükür namazı kılınmaktadır.