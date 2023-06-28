BIST 5.759
DOLAR 26,01
EURO 28,51
ALTIN 1.604,09
HABER /  POLİTİKA

Muharrem İnce:59 yaşındayım bu kuralı hiç bozmadım

Muharrem İnce:59 yaşındayım bu kuralı hiç bozmadım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bayramlaşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada "Kural belli, geleceksin bayram namazına sonra da mezarlığı ziyaret edeceksin. Sonra da babanın evine gideceksin. Bu kuralı hiç bozmadım." dedi ve herkesin bayramını kutladı.

Abone ol

Kurban Bayramı namazını memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki camide kılan Muharrem İnce, cami avlusunda köylüleriyle bayramlaştı.

Bayramlaşma sonrası gazetecilere açıklama yapan İnce, şunları kaydetti:

"Bayramlar dini gerekliliğimiz olduğu kadar aynı zamanda geleneklerimiz. Ben 59 yaşındayım. Ben kendimi bildim bileli bir askerlik bir de pandemi hariç arife günü hep babamın evinde oldum.

Kural belli, geleceksin bayram namazına sonra da mezarlığı ziyaret edeceksin. Sonra da babanın evine gideceksin. Bu kuralı hiç bozmadım.

Bu kuralı ailemin de çocuklarımın da yeğenlerimin de devam ettirmesini istiyorum. İnşallah da onlar da devam ettirecekler, öyle gözüküyor.

Ben bu vesileyle bütün İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Bütün dünyaya barış, huzur dolu nice yıllar diliyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Hollandalı suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı! Yardımcısı Isparta'dan çıktı
Hollandalı suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı! Yardımcısı Isparta'dan çıktı
Bayram mesajları yeni 2023 resimli kurban bayramı yeni kutlama sözleri
Bayram mesajları yeni 2023 resimli kurban bayramı yeni kutlama sözleri
Liderlerin bayram programı belli oldu!
Liderlerin bayram programı belli oldu!
Devlet Bahçeli'den Merdan Yanardağ çıkışı! İhanetin serbestisi olmaz
Devlet Bahçeli'den Merdan Yanardağ çıkışı! İhanetin serbestisi olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı
Kerem Kınık’ın Kızılay’a faturası ağır oldu! Kurban bağışları üçte iki azaldı
Kerem Kınık’ın Kızılay’a faturası ağır oldu! Kurban bağışları üçte iki azaldı
Terör propagandası' suçundan tutuklanan TELE1'in patronu Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı
Terör propagandası' suçundan tutuklanan TELE1'in patronu Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı
Demir Yumruk operasyonu davasında Erol Evcil'e 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Demir Yumruk operasyonu davasında Erol Evcil'e 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı 2023 il il Kurban Bayramı namaz vakitleri
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı 2023 il il Kurban Bayramı namaz vakitleri
Motosiklette yatar halde seyreden sürücüye 7 bin 558 lira ceza
Motosiklette yatar halde seyreden sürücüye 7 bin 558 lira ceza
Milli gözlem uydusu İMECE’den ilk görüntü
Milli gözlem uydusu İMECE’den ilk görüntü
Trabzonspor, Yunan futbolcuyu resmen açıkladı!
Trabzonspor, Yunan futbolcuyu resmen açıkladı!