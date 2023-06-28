Kurban Bayramı namazı için camilere akın ettiler! Bayramınız mübarek olsun
|
Kurban Bayramı, bayram namazı kılınmasıyla başlarken insanlar çoluğuyla çocuğuyla, genciyle yaşlısıyla camilere akın etti. Birbirinden güzel manzaralar yaşandı...
Kurban Bayramı, sabahın ilk ışıklarıyla kılınan bayram namazı ile start aldı. Bayram namazını kılmak için binlerce vatandaş ülke genelinde camilere akın etti.
111
Tekbirler ve dualar eşliğinde bayram namazı kılınırken, camiler yaşlısı genci, çocuğu orta yaşlısıyla doldu doldu taştı.
211
Bayram namazı için camilere akın eden vatandalar renkli görüntülere de imza attı. Çocuklarıyla bayram namazı için camiye giden bir baba ve çocuklarının mutluluğu fotoğraflara böyle yansıdı.
311
Camiler dolup taşarken, insanlar dışarda da namaz kıldı.
411